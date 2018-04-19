Японский чиновник уволился после обвинений в приставаниях к журналистке

В среду со своего поста ушел высокопоставленный японский чиновник, которого обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к журналистке.

Джуничи Фукуда, работавший в министерстве финансов, отвергает все обвинения, появившиеся в местном журнале. Издание уверяет, что у него есть доказательства виновности политика.

Консервативное японское общество не спешит присоединяться к движению #MeToo.

В прошлом году несколько десятков актрис выступили с публичными заявлениями о сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Это вылилось во всемирное движение против сексуальных домогательств.

Информацию с обвинениями в приставаниях Фукуды к журналистке первым опубликовал журнал Shukan Shincho. Несколько дней назад издание опубликовало аудиозапись, на которой, как оно утверждает, звучит голос политика, говорящего, в частности: "Можно тебя обнять?" и "Можно потрогать твою грудь?"

Фукуда пообещал отстаивать свою невиновность. Он сказал, что ушел с должности, потому что не хотел нарушать работу в министерстве финансов, которое уже столкнулось с серьезной ситуацией.

Министерство финансов Японии попало под шквал критики после того, как его обвинили в подделке документов с целью защитить премьера Синдзо Абэ от обвинений в кумовстве.

Министерство намерено обратиться к адвокатам, чтобы разобраться с обвинениями, пишет ВВС.

Несмотря на недавние попытки Японии увеличить число женщин на рабочих местах, в стране по-прежнему существует большое гендерное неравенство в политике и бизнесе.

До ухода Фукуды профсоюз газетных журналистов выпустил заявление, призвав лучше защищать женщин на рабочем месте.

"Журналистки были вынуждены страдать молча, несмотря на унизительное и ужасное к себе отношение", - говорится в заявлении профсоюза.

"Многие журналистки вынуждены мириться с оскорбительными замечаниями секусульного характера, объятиями за бедра и плечи. При этом они могут лишь убрать руки [обидчика] и молча положить их на его колени, из страха испортить отношения между теми, у кого они берут интервью, и своими редакциями".