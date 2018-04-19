В России судебные приставы-исполнители по решению суда изъяли из квартиры жительницы города Тюмени почти сто собак породы померанский шпиц. Об этом сообщает областное управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП)
По информации ведомства, собаки несколько лет жили в антисанитарных условиях, хозяйка их никогда не выгуливала и кормила лишь два раза в неделю. При этом некоторые из ее питомцев содержались в переносках.
Жильцы многоэтажного дома обратились в суд из-за постоянного лая и едкого запаха, который шел из квартиры, где жили собаки.
В связи с тем, что владелица собак не предприняла никаких действий, приставы принудительно исполнили решение суда. Все вывезенные из квартиры шпицы переданы зоозащитникам. Утверждается, что животные будут вакцинированы, пройдут курс лечения и реабилитации.
"Соседи со слезами счастья на глазах благодарили сотрудников всех служб поставивших точку в многолетних страданиях людей и животных", – заявили в ведомстве.
В отношении хозяйки собак готовятся материалы для возбуждения уголовного дела о жестоком обращении с животными, передает korrespondent.net.
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telegraph.md