SpaceX запустила в космос телескоп для поиска экзопланет

Американская частная космическая компания SpaceX со второго раза осуществила запуск ракеты Falcon 9 с космическим телескопом TESS с космодрома во Флориде.

Телескоп предназначен для поиска планет за пределами Солнечной системы методом транзитов. В течение ближайших двух лет он должен будет осмотреть около 85% всего неба на предмет поиска экзопланет, передает korrespondent.net.

Планируется, что TESS будет измерять яркость заранее отобранных 200 тысяч звезд и копить свет от каждой из них в течение двух секунд. Исследовав более 200 тысяч звезд в окрестностях Солнца, телескоп сможет каталогизировать более 1500 новых кандидатов в экзопланеты, реальное существование которых потом предстоит доказать другими, методами.