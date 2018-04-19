В Кишиневе проходит выставка о современных отцах

В столице открылась фотовыставка портретов отцов, взявших отпуск по уходу за ребёнком. Автор идеи проекта - шведский фотограф Йохан Бавман, который сам побывал в декретном отпуске. В Молдове таких отцов пока немного, но они с радостью откликнулись на предложение фотографа.

С 2016 года отпуск по уходу за ребёнком взяли более трёх тысяч отцов, сообщает Publika TV.



"Ответственность за ребёнка несут оба родителя, и мама, и папа. Помогая отцам, мы предоставляем им возможность активно участвовать в воспитании детей", - сказала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Светлана Чеботарь.



У нас в стране отцам предоставляют лишь две недели декретного отпуска, а вот в Швеции - полгода.



"Это был фантастический опыт. Возможность провести шесть месяцев со своим ребёнком, это просто замечательно. Рекомендую каждому. Это помогает и в отношениях с женой", - отметил глава департамента МИД Швеции Андреас фон Бекерат.



Фотовыставку организовало посольство Швеции в Кишинёве при сотрудничестве Программы развития ООН. Она продлится до 30 апреля.