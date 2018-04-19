В столичном пригороде произошел пожар в производственном цеху

Треть крыши колбасного цеха уничтожил пожар, произошедший в столичном пригороде Трушены.

Сообщение о возгорании спасатели получили вчера около 15:30. На место выехали два спецрасчета. Огонь оперативно локализовали и он не успел распространиться на большую площадь.

В пожаре никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

По данным Генинспекции чрезвычайных ситуаций, с начала года в нашей стране зарегистрировано 504 пожара.