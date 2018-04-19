В Саудовской Аравии впервые за 35 лет публично показали кино

В Эр-Рияде прошел закрытый показ фильма Черная пантера, таким образом, прекратил действие многолетний запрет на работу кинотеатров в стране. Об этом сообщает в среду, 18 апреля, Associated Press.

Показ прошел в концертном зале, переделанном в кинотеатр, фильм пришли смотреть как мужчины, так и женщины. На показе публика аплодировала и ела попкорн, отмечает агентство.

Мероприятие стало первым показом коммерческого фильма в королевстве после более чем 35-летнего запрета.

Кинотеатры в Саудовской Аравии были запрещены в 1980-е годы, жители страны, желавшие посмотреть фильм в кинотеатре, вынуждены были ехать в Бахрейн или ОАЭ. Единственным кинотеатром в Саудовской Аравии был Imax, показывавший образовательные фильмы в научном центре, передает korrespondent.net.