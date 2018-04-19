В харьковской многоэтажке прогремел взрыв

Ранним утром в Харькове прогремел взрыв в одной из многоэтажек микрорайона Салтовка.

На место событий прибыла полиция, взрывотехники, кинологи и пожарные. Позже в полиции сообщили, что в одной из квартир дома взорвался аккумулятор, передает korrespondent.net.

"Взрыв произошел в квартире номер 3 дома №66 по улице Героев Труда, взорвался аккумулятор, жертв нет. В квартире работает оперативная группа, обследует место происшествия" - сообщил работник Нацполиции.

Вместе с тем, издание отмечает, что судя по тому, что на месте работают кинологи, вероятно, рассматриваются и другие версии взрыва.