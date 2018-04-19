В Молдову вернули партию саженцев груши из-за карантинного вредителя

Молдавскую партию из 1600 саженцев груши вернули из Румынии. Фитосанитарные специалисты нашли в ней карантинного вредителя. Посадочный материал планировали доставить в Болгарию.

Министерство сельского хозяйства Румынии заявило, что в партии саженцев была выявлена фитоплазма, вызывающая истощение груши, передает Молдпрес.

Как сообщил начальник Управления санитарного контроля Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Думитру Русу, возвращенный растительный материал является частью партии из 10 тыс. фруктовых и декоративных растений, экспортированных в Болгарию в конце марта.

«В результате проведения контроля в Республике Молдова не было выявлено вредителей или других негативных факторов. После выявления вредного организма экспортер сказал, что он возник в результате обезвоживания растений. Посадочный материал уже ликвидирован, поскольку он высох и не может быть использован», - уточнил Русу.

По его словам, «второй год подряд возникают проблемы с посадочным материалом деревьев груши, ранее была возвращена партия саженцев, которая должна была быть доставлена в Италию».

После возвращения посадочного материала из Румынии оставшиеся 8400 растений доставлены в Болгарию.