Украинские народные депутаты подрались после телеэфира

Украинский внефракционный народный депутат Сергей Мельничук разбил до крови нос бывшему колеге по фракции Радикальной партии Олега Ляшко Дмитрию Линько. Об этом в четверг, 19 апреля сообщает Newsone. Отмечается, что потасовка произошла накануне, после эфира на телеканале.

Отмечается, что Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира. Причиной стало его исключения из фракции Радикальной партии. Однако тогда ведущий не дал это сделать. Но после эфира Мельничук все-таки встретил Линько и ударил возле сцены.

Как только они вышли из эфира, произошла драка, передает korrespondent.net.

После инцидента Линько сказал, что у него сломан нос, но заявление он писать не будет.

"Не буду мужские споры решать через заявления. Этот человек еще поплатится.. Просто подошел – ударил меня в висок. Надо, чтобы таких людей не было в Верховной Раде", – сказал он.

Мельничука исключили из фракции Радикальной партии еще в феврале 2015 года с формулировкой: "за действия, дискредитирующие депутата".