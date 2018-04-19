Последние события, связанные с урегулированием приднестровского конфликта, и текущие вопросы повестки дня переговорного процесса обсуждались вчера вечером на заседании правительственной комиссии по реинтеграции страны под председательством премьер-министра Павла Филипа.
Как сообщает Молдпрес, премьер подчеркнул роль комиссии в активизации процесса урегулирования, отметив, что приднестровская проблема требует постоянных консультаций для решения вопросов, представляющих большой интерес для жителей левобережья Днестра. В этой связи были представлены полученные изменения и действия, которые необходимо предпринять для продвижения процесса разрешения приднестровского конфликта.
В нынешнем году усилия властей будут направлены на реализацию протокольных решений, подписанных в 2017 году политическими представителями Кишинева и Тирасполя. В их числе открытие моста Гура-Быкулуй – Бычок, решение проблем молдавских школ с преподаванием на основе латинской графики, апостилирование выданных в Приднестровском регионе документов об образовании, разблокирование доступа фермеров к сельскохозяйственным участкам и взаимодействие в области телекоммуникаций. Кроме того, по инициативе Кишинева в повестку дня переговоров были внесены еще два вопроса – мониторинг соблюдения прав человека в Приднестровском регионе и ситуации в Зоне безопасности.
Приоритеты правительства также касаются продвижения рабочих встреч в формате «5+2», поддержания открытого диалога с внешними партнерами по теме приднестровского урегулирования и повышения эффективности деятельности отраслевых рабочих групп. Павел Филип заявил о необходимости активизировать диалог на существующих переговорных платформах, отметив важность повышения потенциала отраслевых групп и регулярной организации рабочих заседаний.
Другой темой дискуссий была координация внешней помощи, которая призвана поддержать население восточных районов страны, подчеркивалась важность консультирования по проектам финансирования и с компетентными органами Кишинева. При поддержке зарубежных партнеров с 2015 года в Приднестровском регионе осуществлены 36 проектов на общую сумму более 45 млн евро. Крупнейшим донором является Европейский союз. В то же время многие программы развития в регионе реализует правительство Республики Молдова, в этом году на эти цели было выделено 15 млн леев.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет отмечен высокой активностью. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md