На заседании спецкомиссии обозначили приоритеты в приднестровском урегулировании

Последние события, связанные с урегулированием приднестровского конфликта, и текущие вопросы повестки дня переговорного процесса обсуждались вчера вечером на заседании правительственной комиссии по реинтеграции страны под председательством премьер-министра Павла Филипа.

Как сообщает Молдпрес, премьер подчеркнул роль комиссии в активизации процесса урегулирования, отметив, что приднестровская проблема требует постоянных консультаций для решения вопросов, представляющих большой интерес для жителей левобережья Днестра. В этой связи были представлены полученные изменения и действия, которые необходимо предпринять для продвижения процесса разрешения приднестровского конфликта.

В нынешнем году усилия властей будут направлены на реализацию протокольных решений, подписанных в 2017 году политическими представителями Кишинева и Тирасполя. В их числе открытие моста Гура-Быкулуй – Бычок, решение проблем молдавских школ с преподаванием на основе латинской графики, апостилирование выданных в Приднестровском регионе документов об образовании, разблокирование доступа фермеров к сельскохозяйственным участкам и взаимодействие в области телекоммуникаций. Кроме того, по инициативе Кишинева в повестку дня переговоров были внесены еще два вопроса – мониторинг соблюдения прав человека в Приднестровском регионе и ситуации в Зоне безопасности.

Приоритеты правительства также касаются продвижения рабочих встреч в формате «5+2», поддержания открытого диалога с внешними партнерами по теме приднестровского урегулирования и повышения эффективности деятельности отраслевых рабочих групп. Павел Филип заявил о необходимости активизировать диалог на существующих переговорных платформах, отметив важность повышения потенциала отраслевых групп и регулярной организации рабочих заседаний.

Другой темой дискуссий была координация внешней помощи, которая призвана поддержать население восточных районов страны, подчеркивалась важность консультирования по проектам финансирования и с компетентными органами Кишинева. При поддержке зарубежных партнеров с 2015 года в Приднестровском регионе осуществлены 36 проектов на общую сумму более 45 млн евро. Крупнейшим донором является Европейский союз. В то же время многие программы развития в регионе реализует правительство Республики Молдова, в этом году на эти цели было выделено 15 млн леев.