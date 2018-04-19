Площадь природных пожаров в России превысила 92 тысячи гектаров

Общая площадь природных пожаров в российских регионах уже составляет свыше 92 тысяч гектаров, проводится наращивание группировки, сообщил в четверг источник в экстренных службах.

"По состоянию на 08.00 мск, на территории РФ действуют 56 очагов природных пожаров на площади более 92 тысяч гектаров. Противопожарная группировка усиливается, в Амурской области спланировано применение самолета Бе-200 и вертолета Ми-8", — сказал собеседник РИА Новости.

Он уточнил, что накануне в Благовещенск для тушения природных пожаров на территории Амурской области прибыл самолет Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. Амфибия будет применяться в самых сложных районах Приамурья.

"Вертолёт Ми-8 осуществляет мониторинг пожароопасной обстановки, оперативно перебрасывает специалистов лесоохраны и спасателей к местам тушения природных пожаров", — добавил собеседник агентства.

По данным МЧС, на территории Амурской области введен особый противопожарный режим. Работа всех оперативных служб Приамурья направлена на защиту населенных пунктов от пожаров.