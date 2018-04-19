Роскачество: Kaspersky уступил в борьбе румынскому Bitdefender

Популярные компьютерные антивирусные программы, качество которых исследовали в Российской системе качества (Роскачество), немного не дотянули до необходимых 97% обеспечения безопасности, говорится в исследовании организации.

В целом, большинство антивирусов обеспечивает защиту компьютера свыше 95%. Кроме того, специалисты развеяли несколько мифов об антивирусах – в том числе убеждение пользователей, что платные программы всегда лучше бесплатных.

Первой в рейтинге оказалась платная версия румынской программы Bitdefender Internet Security, а после нее сразу российская Kaspersky Internet Security, передает РИА Новости.

Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research and Testing Ltd) — Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний провело исследование антивирусных программ для компьютеров под управлением операционной системы Windows.

В исследовании, проходившем в одном из лучших испытательных центров мира, участвовали 23 наиболее известных антивируса – как платные, так и бесплатные версии – от разработчиков со всего мира. Это, в том числе, Bitdefender, Norton, AVG, ESET, Avira, Avast, Panda, McAfee и Sophos. В международное исследование ICRT впервые вошли сразу две российские разработки – Kaspersky и Dr.Web Antivirus, что говорит о высокой популярности данных антивирусов.

В итоге в топе рейтинга лучших антивирусов оказалась платная версия румынской программы Bitdefender Internet Security, набравшая 4,593 балла из 5,5 возможных. На втором месте – Kaspersky Internet Security, отставшая от лидера всего на 0,2 балла (4,371). Третье место – снова у Bitdefender, на этот раз у бесплатной версии Antivirus Free Edition (4,367 балла). Четвертое место у английского антивируса BullGuard Internet Security (4,364 балла), пятое – у американского Norton Security Deluxe (4,313). Кроме того, в десятку лучших вошел бесплатный антивирус Avast Free Antivirus.

Эксперты ICRT отобрали платные и бесплатные программы – как встроенные, так и предлагаемые отдельно. Исходя из принципов отбора, в исследование не включались самые дорогие версии программных продуктов от этих брендов. Кроме того, от одного бренда в рейтинге мог быть представлен лишь один платный продукт. Второй продукт мог попасть в рейтинг только в том случае, если он бесплатный.