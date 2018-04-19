Публичные слушания о строительстве спортивно-развлекательного комплекса "Кишинев-Арена" продолжаются. В этот раз министры Кирилл Габурич и Моника Бабук встретятся с деятелями культуры, которые должны высказать свои соображения по реализации проекта.
Ранее проект многофункционального комплекса обсудили с представителями спортивных федераций и администрацией коммуны Ставчены, где решено строить объект.
Помимо спортивных соревнований на "Кишинев-Арене" планируется проводить культурно-массовые мероприятия.
В последнее время некоторые политики и поддерживающие их неправительственные организации высказывали недовольство проектом и скоростью его реализации.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет отмечен высокой активностью. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Вас будут волновать вопросы материального характера. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возможны приятные приключения. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md