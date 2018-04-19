В Екатеринбурге ортопеда обвинили в смерти пациентки

Травматолог-ортопед одной из муниципальных больниц, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности пациентке, предстанет перед судом в Екатеринбурге, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Свердловской области.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Чкаловский районный суд города Екатеринбург для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в сентябре 2016 года обвиняемый при подготовке к операции по переливанию компонентов крови одной из пациенток больницы не выполнил требование по проведению биологической пробы, в результате чего своевременно не выявил несовместимость крови пациентки с переливаемой эритроцитной взвесью с ресуспендирующим раствором, передает РИА Новости.

Вследствие ненадлежащего исполнения медиком своих профессиональных обязанностей была проведена гемотрансфузия не совместимой с кровью пациентки эритроцитной взвеси с ресуспендирующим раствором в объеме около 300 миллилитров, полагают следователи. Смерть женщины наступила 23 сентября 2016 года в указанной больнице.

"Согласно заключению комиссии экспертов, а также допросам судебно-медицинских экспертов, смерть женщины наступила от посттрансфузионного шока. При этом, между непроведением биологической пробы, влекущей за собой переливание пациенту значительного объема несоответствующей крови, и смертью от гемолитической реакции установлена прямая причинно-следственная связь", — отмечается в сообщении.

Следователь в адрес главного врача муниципальной больницы внес представление с требованием принять меры для недопущения впредь причин и условий, которые способствовали произошедшему, уточняет СУСК.