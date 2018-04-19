В Польше вспоминают жертв восстания в варшавском гетто

Траурные мероприятия по случаю 75-й годовщины восстания в варшавском гетто, во время которого были убиты около 15 тысяч человек, проходят в четверг в Польше.

Варшавское гетто было самым крупным из основанных германскими властями во время Второй мировой войны — в нем находились порядка 450 тысяч узников. Летом 1942 года гитлеровцы уничтожили почти все население гетто: к апрелю 1943 года на его территории оставалось не более 60 тысяч человек — 30 тысяч "официальных" жителей и еще около 30 тысяч сбежавших от облав.

Осознавая безнадежность своего положения, члены нескольких молодежных антифашистских организаций решили умереть с оружием в руках: 19 апреля они атаковали группу эсэсовцев. Восстание продолжалось несколько недель и было жестоко подавлено. После подавления восстания в знак своей победы фашисты взорвали Большую варшавскую синагогу.

Официальные мероприятия, посвященные этой дате, пройдут в Варшаве и других городах Польши. В них примут участие руководители страны, в том числе премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда, передает РИА Новости.