Издание ScienceDaily приводит слова профессора Эвана Фордиса: «Мы нашли этого замечательного кита в слоях 27,5 млн лет, на полпути к динозаврам. Он является общим предком для современных усатых китов, малых полосатиков и гренландских китов».

Останки были извлечены еще 30 лет назад, но работы по их исследованию начались только в прошлом году. Во время раскопок кости были разделены, но затем собраны вместе, что позволило палеонтологам провести точную диагностику и выяснить их видовую принадлежность. Череп кита довольно крупный, около метра длиной, само тело — 5 м, что говорит о небольших размерах животного. Для сравнения: длина малого полосатика составляет 10 м, передает Моя планета.