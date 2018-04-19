Секрет трюка Дэвида Копперфильда раскрыли в суде

Британец Гэвин Кокс обратился в суд, заявив, что сильно пострадал, участвуя в трюке с исчезновением людей в Лас-Вегасе в 2013 году, лечение обошлось ему в $400 000. На заседании друг и исполнительный продюсер Копперфильда, Крис Кеннер, был вынужден раскрыть суду суть трюка.

По его словам, десятерых случайно выбранных зрителей проводят в темноте тайными ходами через кухню гостиничного комплекса MGM Grand на улицу. В финале шоу «исчезнувшие» зрители должны вновь появиться на сцене. Адвокаты фокусника упустили возможность сделать слушание закрытым.

Гэвин Кокс утверждает, что сильно пострадал из-за падения в темном коридоре. Кеннер сообщил суду, что за 20 лет Копперфильд выполнил этот трюк десятки тысяч раз, и ничего опасного в прохождении по коридорам он не видит.

Более того, за 10 минут до падения Кокса, Копперфильд и сам проходил по этому маршруту без каких-либо происшествий и заметил бы, если бы на пути возникли проблемы. Представитель MGM Grand сообщил, что этот трюк больше не используется в финале шоу, передает Моя планета.