Швейцария запустила новую стратегию сотрудничества с Молдовой

Швейцария запустила новую стратегию сотрудничества с Молдовой, которая будет проводиться в 2018-2021 годы. На реализацию программы правительство Швейцарской Конфедерации выделит 46,9 млн швейцарских франков (39,8 млн евро или 797 млн леев).

Как сообщает Молдпрес, выполнение стратегии координирует на уровне страны Швейцарское бюро по сотрудничеству, которое является структурой Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), и представительство посольства Швейцарии в РМ.

В течение следующих четырех лет SDC в тесном сотрудничестве с молдавским правительством, частным сектором и гражданским обществом намерено внести вклад в повышение уровня благосостояния населения и сплоченность молдавского общества, уделяя повышенное внимание социальной интеграции маргинальных групп.

Учитывая приоритеты развития Молдовы, швейцарская техническая и финансовая помощь будет предоставляться по трем направлениям: местное управление, здравоохранение, экономическое развитие и занятость на рынке труда. При поддержке Швейцарии будут реализоваться программы и проекты по развитию с охватом всех регионов страны. SDC приложит особые усилия для обеспечения того, чтобы люди из неблагополучных групп участвовали и воспользовались результатами этих программ и проектов.

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству работает в Молдове с 2000 года на основе двустороннего соглашения о гуманитарной помощи и техническом сотрудничестве, подписанного правительствами Швейцарской Конфедерации и Молдовой. SDC входит в Министерство иностранных дел Швейцарии.