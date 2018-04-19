Группа инженеров из Наньянского технологического университета (Сингапур) обучила двух промышленных роботов собирать стул из магазина IKEA. Статья, посвященная этому проекту, была опубликована в журнале Science Robotics.
Как пишет N+1, еще в 2015 году та же группа инженеров обучила роботов вставлять деревянный шкант в паз мебели. Теперь они значительно усовершенствовали созданную ранее систему, что позволило двум роботам-манипуляторам собрать стул из готового набора элементов. Помимо роботов система также включает в себя 3D-камеру, которая позволяет манипуляторам видеть детали стула и синхронизировать свои движения, не сталкиваясь друг с другом.
Судя по опубликованному на YouTube видеоролику, на сборку стула роботы потратили чуть больше 20 минут. При этом две девушки, собиравшие такой же стул, потратили на это ненамного меньше времени, несмотря на явное преимущество в области мелкой моторики, передает newsru.com.
Комментарии
- Архитекторы спроектировали складной небоскреб, который помещается в коробку
- Google разработала компьютер, выявляющий раковые клетки
- Виртуальные знаменитости устроили войну в Instagram
- Роскачество: Kaspersky уступил в борьбе румынскому Bitdefender
- СМИ: Google закрыла доступ к технологии обхода блокировок через свои сети
- SpaceX запустила в космос телескоп для поиска экзопланет
- В самолетах появятся спальные салоны и детские площадки. ВИДЕО
- Самый большой самолет в мире поднимется в воздух этим летом
- Дуров пообещал миллионы долларов сервисам обхода блокировки Telegram
- Для правительства Франции создают отдельный мессенджер
- Ученые доказали, что люди эволюционируют прямо сейчас
- СМИ "посчитали" стоимость свадьбы принца Гарри
- В России появилась мера пресечения "запрет интернета"
- Архитекторы спроектировали складной небоскреб, который помещается в коробку
- Первые итоги совместного погранконтроля на КПП Кучурган-Первомайск
- Астрономические события в апреле
- В метеорите нашли алмазы с погибшей планеты
- Умное стекло сделает пребывание в аэропорту более комфортным
- "Очень скромный" Нэстасе: лидер ППДП утверждает, что живет на зарплату жены и пособия на детей
- Дрон снял «рыцаря-привидение» в средневековом замке. ВИДЕО
- Кобзона срочно госпитализировали
- Потрясающее зрелище: цунами из облаков накрыло канадский город. ВИДЕО
- В Великобритании расследуют "необъяснимую" смерть двух человек
- Представители гражданского общества обеспокоены тратой в размере 1,8 миллиона леев на ковер из цветов
- Германские эксперты определили пятерку самых надежных машин старше 10 лет
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет отмечен высокой активностью. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Вас будут волновать вопросы материального характера. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возможны приятные приключения. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md