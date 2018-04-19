Сингапурские инженеры научили роботов собирать стул из IKEA

Группа инженеров из Наньянского технологического университета (Сингапур) обучила двух промышленных роботов собирать стул из магазина IKEA. Статья, посвященная этому проекту, была опубликована в журнале Science Robotics.

Как пишет N+1, еще в 2015 году та же группа инженеров обучила роботов вставлять деревянный шкант в паз мебели. Теперь они значительно усовершенствовали созданную ранее систему, что позволило двум роботам-манипуляторам собрать стул из готового набора элементов. Помимо роботов система также включает в себя 3D-камеру, которая позволяет манипуляторам видеть детали стула и синхронизировать свои движения, не сталкиваясь друг с другом.

Судя по опубликованному на YouTube видеоролику, на сборку стула роботы потратили чуть больше 20 минут. При этом две девушки, собиравшие такой же стул, потратили на это ненамного меньше времени, несмотря на явное преимущество в области мелкой моторики, передает newsru.com.