В суде Орджоникидзевского района Перми рассматривают уголовное дело, возбужденное в отношении 33-летнего местного жителя. Женатый мужчина завел любовницу, после чего изощренными способами стал вымогать у нее деньги.
Уголовное наказание грозит мужчине по фамилии Чебасов. Он буквально разорил не только доверившуюся ему женщину, но и ее родственников. Все свои зарплаты члены семьи теперь вынуждены тратить на выплату процентов по банковским кредитам, передает newsru.com.
"Жгучий" брюнет с золотыми зубами познакомился с потерпевшей Ксенией Баракиной несколько лет назад. Мужчина представился как начинающий бизнесмен, а в процессе ухаживаний стал просить у своей избранницы небольшие денежные суммы на карманные расходы. Женщина ухажеру не отказывала, и постепенно его аппетиты возросли.
Злоумышленник упросил возлюбленную оформить на себя многочисленные кредиты. Не справившись с их погашением, женщине пришлось продать свою квартиру на территории Орджоникидзевского района Перми, рассказал старший помощник прокурора этого района Владимир Волков. Часть вырученных от сделки с недвижимостью средств пострадавшая также передала своему возлюбленному.
Оставшись без жилья, жертвенная пермячка, верящая в большую любовь, переехала жить к родителям. Через некоторое время Чебасов сказал потерпевшей, что потратил все деньги на развитие некого бизнеса. Но ему нужны еще средства на "раскрутку". Тогда потерпевшая смогла и своих родителей уговорить продать квартиру.
"За четыре года альфонс выудил у доверчивой семьи порядка двух миллионов рублей", - добавил Волков.
Когда деньги у Чебасова снова закончились, транжира уговорил потерпевшую продать ее почку, чтобы на вырученные деньги якобы погасить кредиты и купить совместное жилье, а также сыграть свадьбу. Ослепленная любовной страстью женщина была готова расстаться с внутренним органом в клинике в Екатеринбурге, но этого не произошло "в силу объективных причин медицинского характера".
К тому времент Ксения уже знала, что ее избранник на самом деле женат. Испробовав различные комбинации обмана, альфонс решил перейти к открытому вымогательству и шантажу. Сначала он наврал жертве, что задержан по подозрению в совершении преступления. А за его освобождение полицейские якобы требуют интимные фото невесты. Получив снимки женщины в обнаженном виде, Чебасов пригрозил, что разместит их в соцсетях в интернете. В итоге ему удалось получить еще 80 тысяч рублей за отказ от публикации.
Разоренное циничным "женихом" семейство оказалось в крайне плачевной ситуации. Ксения с родителями ютятся в комнате у дальней родни, а все зарплаты отдают банкам на погашение кредитов. Удивительно, но две микрофинансовые организации, разобравшись в произошедшем, проявили благородство и простили потерпевшим долги.
Ксения в правоохранительные органы так и не обратилась. Вместо нее заявление подали ее родители. После этого в отношении Чебасова возбудили уголовное дело по ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 163 ("Вымогательство") УК РФ.
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md