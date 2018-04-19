Более 130 тысяч артефактов из музея Запретный город переместят под землю

Администрация музейного комплекса Гугун (Запретный город) приняла решение переместить в подземные хранилища более 130 тысяч артефактов для их лучшей сохранности и защиты, сообщает газета Global Times.

Музей намерен увеличить свои подземные хранилища на 8285 метров или 40%, чтобы создать необходимые условия для безопасного хранения около 1,1 миллиона артефактов, являющихся национальным достоянием, передает РИА Новости.

Завершение строительных и всех технических работ по расширению подземного хранилища должно завершиться в 2020 году, после чего туда будет перемещено 60% всех артефактов музейного комплекса, которых в Запретном городе насчитывается более 1,86 миллиона.