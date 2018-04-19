Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк сдает свой пляжный дом в аренду фанатам

Звезда "Игры престолов" актриса Эмилия Кларк решила сдать в аренду свой пляжный дом в пригороде Лос-Анджелеса. Особняк находится на берегу пляжа Венеция, и владелица хочет получать за него 25 тыс. долларов в месяц. Это хорошее предложение для поклонников Матери Драконов, так как дом расположен в очень респектабельном и дорогом районе Калифорнии.

31-летняя актриса родилась в Лондоне, а выросла в графстве Беркшир на юге Англии. Пляжный домик в Калифорнии Эмилия Кларк купила в 2016 году за 4,66 млн долларов. С тех пор она редко бывала там из-за плотного графика съемок, а в итоге решила и вовсе сдать недвижимость в аренду. Дом будет в распоряжении новых жильцов уже с 15 мая, пишет The Daily Mail.

В доме площадью 261 кв. метр есть две спальни и три ванные комнаты. Для тех, кто любит чтение, в уютной комнате отдыха есть книжные полки от пола до потолка и камин, который согреет в редкие холодные и дождливые дни в Южной Калифорнии.

Здание построили в 2009 году, а затем реконструировали, дополнив участок высоким забором, скрывающим обитателей коттеджа от посторонних глаз. В доме есть стеклянная терраса с видом на частный бассейн, а рядом с особняком расположены бутики, рестораны и знаменитый пляж Венеция, передает newsru.com.