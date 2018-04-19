Самолет крупнейшей авиакомпании мира задымился сразу после вылета из Атланты

Самолет крупнейшей авиакомпании мира — американской Delta Air Lines — вынужден был вернуться в аэропорт Атланты из-за задымившегося двигателя, сообщает CBS46. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, хотя до места назначения — Лондона — они добрались со значительным опозданием.

Неполадки в работе второго двигателя дали о себе знать через несколько минут после взлета из аэропорта Хартсфилд-Джексон, и экипаж принял решение вернуться обратно. Один из пассажиров снял на видео черный дым, который валил из-под крыла Airbus A333.

Лайнер совершил экстренную посадку, на взлетной полосе его уже ждали пожарные. После того, как двигатель залили пеной, самолет отбуксировали к терминалу, и пассажиры — их на борту было 247 — смогли покинуть салон. Спустя пару часов они вылетели в столицу Великобритании на другом воздушном судне, пишет vesti.ru

Если этот инцидент обошелся без пострадавших, то ЧП с Boeing-737 авиакомпании Southwest Airlines, у которого на высоте почти 10 тысяч метров взорвался двигатель и произошла разгерметизация салона, завершился гибелью пассажирки.