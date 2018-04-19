Российской школьнице плеснули в лицо кислотой из окна дома

В российском Барнауле 15-летней школьнице плеснули в лицо кислотой из окна жилого дома. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает Life со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмилу Рязанцеву.

Инцидент произошел еще 10 апреля, передает korrespondent.net.

"В одной из социальных сетей опубликовано сообщение о том, что днем 10 апреля девочка возвращалась из школы домой. Когда она проходила под окнами дома, расположенного на улице Антона Петрова, неизвестный плеснул ей в лицо неустановленной жидкостью, предположительно, кислотой", - отмечается в сообщении.

В результате школьница получила химический ожог кожи лица.

По словам очевидцев, это, предположительно, сделал мужчина. В глаза кислота не попала.