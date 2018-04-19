В Китае мужчины воровали и продавали тела для кремации

Пятеро мужчин получили тюремные сроки за кражу и продажу тел для кремации в уезде Цзюйе в Китае.

В рамках проводимой в стране программы по улучшению экологических условий власти запретили проведение традиционных погребений. Все умершие должны быть кремированы, а родственники обязаны предоставить сертификат о проведении процедуры.

Однако некоторые жители страны хотят похоронить родственников традиционным образом. В связи с этим многие прибегали к услугам "торговцев телами". Эти люди сжигали чужое тело, а тело родственника хоронили тайно, пишет ren.tv

Преступная схема была раскрыта сотрудником крематория, который обнаружил, что пол подлежащего кремации тела не соответствует документам. Об этом он немедленно сообщил в полицию.

Сами мужчины заявили, что делали это не столько ради денег, сколько для того, чтобы помочь людям.