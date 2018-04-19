Связанный с терактами 11 сентября 2001 года исламист задержан в Сирии

В Сирии задержали исламиста, связанного с терактами 11 сентября 2001 года. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник Bild.

Как сказано в материале, бойцы YPG несколько недель назад задержали Мохаммада Хайдара Заммара — гражданина Германии сирийского происхождения. Как уточняется, пока неизвестно, будет ли он экстрадирован в Германию, пишет ren.tv

По данным СМИ, среди преступлений мужчины вербовка несколько летчиков-смертников, участвовавших в терактах 11 сентября 2001 года в США. Также ему приписывается организация в Западной Африке и на Канарских островах группы боевиков-смертников, которые могли бы на начиненных взрывчаткой лодках взрывать супертанкеры, а также боевые корабли США и НАТО на испанской военной базе Рота близ Кадиса и в Гибралтаре.