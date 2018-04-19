В США няня изрезала двух детей ножом "по приказу дьявола"

В США Верховный суд Манхэттена признал 55-летнюю Йоселин Ортегу виновной в убийстве шестилетней Лючии Крим и двухлетнего Лео Кима, сообщает Mirror.

По данным издания, в 2012 году женщина, работая няней детей, нанесла им множественные ножевые ранения. Полиции Ортега заявила, что убить малышей ее заставил дьявол.

Адвокат женщины потребовал, чтобы суд признал ее невменяемой, однако жюри присяжных приняло противоположное решение, пишет ren.tv.