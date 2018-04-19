Алла Пугачева показала "озорное" селфи

Певица Алла Пугачева показала поклонникам необычное "озорное" селфи. Снимок появился на ее странице в "Инстаграме".

На этой фотографии Примадонна показывает язык и улыбается, пишет ren.tv

"Отличное настроение сегодня. Весь день "валяла дурака". Редкий случай", — сказано в подписи к снимку.

"Классно, когда такое настроение, спасибо, что делите его с нами!!!" — пишут поклонники.

"Счастливая женщина с бездной энергии", — сказано еще в одном комментарии.