Армию троллей Андрея Нэстасе публично защищают руководители Платформы ДА

Андрея Нэстасе почитают не реальные, а виртуальные поклонники, а большинство профилей, которые «лайкают» его посты, — фейковые. К такому выводу пришел блоггер Андрей Оцел в материале, опубликованном в четверг.

"За последние несколько дней в моей ленте Фэйсбука появилось множество спонсированных постов Андрея Нэстасе. Мне стало интересно, откуда у постов человека с таким низким рейтингом столько «лайков»? Я попытался открыть профили и убедился, что большинство тех, кто ставит «лайки» постам Нэстасе и активно комментирует в его поддержку, это фейковые профили!" - написал Андрей Оцел.

В этом же материале автор призывает граждан не дать собой манипулировать троллям, финансируемым Андреем Нэстасе и заключенным олигархом Вячеславом Платоном.

"Проверьте сами. Не дайте собой манипулировать балаболам молдавской политики. Достаточно открыть последний его пост и проверить профили — увидите, что все они фейковые, с очень небольшим числом друзей, без постов, без личных фотографий. Они оценивают только страницы TV8, Андрея Нэстасе и Вячеслава Платона, и, в лучшем случае, распространяют пропаганду канала, финансируемого нанашем Андрея Нэстасе", - отметил Андрей Оцел.

В то же время, блогер Денис Русу в сегодняшнем материале рассказал о тролле, которого защищает вице-председатель Партии Платформа ДА Инга Григориу.

"В молдавском сегменте интернета есть такой тролль Андрей Петру, который пользуется как фальшивым именем, так и фотографиями румынского артиста Кристи Нистора. Он занимается продвижением имиджа Партии ДА, особенно ее лидера Андрея Нэстасе, а также унижением всех тех, кто придерживается иной точки зрения. Более того, он призывает к межнациональной ненависти, насилию и агрессии. Это заметил не только я, но и третьи лица, которые, в свою очередь, включили Андрея Петру в группу на Фэйсбуке по выявлению фейковых профилей", - отмечает Денис Русу.

Он отметил, что для него было большим удивлением увидеть среди комментариев такие имена, как имя вице-председателя партии, которая защищает его и говорит, что он — человек дела, реальный человек, хотя он прячется за фальшивым профилем.

"Зовут вице-председателя Платформы ДА, защищающую тролля, Ингой Григориу. Скорее всего, она знает тех, кто стоит за фейковыми профилями", - отмечает блогер.

Наконец, Денис Русу разоблачает человека, который прячется под профилем Андрея Петру. Это некто Андрей Петикэ из Моловатэ Ноуэ (Приднестровье).

"Фотографию мне прислал друг Андрея Петикэ. Не исключаю, что он и другие люди работают троллями в компьютерном зале. К сожалению, он не захотел называть мне место, но могу предположить, что это в одном офисе с Jurnal TV", - заключает Денис Русу.

Блогер обратился к авторам кампании «Усынови тролля» Думитру Алайба и Владу Чобану.

"Они пообещали деньги тем, кто выявит троллей и предложит информацию о них. Думаю, информации достаточно, тем более, что я определил не только то, что профили фейковые, и имена тех, кто стоит за профилями, но и тех, кто им платит. А если есть какие-то сомнения, думаю, что вице-председатель Платформы ДА Инга Григориу может нам многое рассказать, потому что только она защищает вышеназванного тролля", - пришет Русу.