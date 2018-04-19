Андрея Нэстасе почитают не реальные, а виртуальные поклонники, а большинство профилей, которые «лайкают» его посты, — фейковые. К такому выводу пришел блоггер Андрей Оцел в материале, опубликованном в четверг.
"За последние несколько дней в моей ленте Фэйсбука появилось множество спонсированных постов Андрея Нэстасе. Мне стало интересно, откуда у постов человека с таким низким рейтингом столько «лайков»? Я попытался открыть профили и убедился, что большинство тех, кто ставит «лайки» постам Нэстасе и активно комментирует в его поддержку, это фейковые профили!" - написал Андрей Оцел.
В этом же материале автор призывает граждан не дать собой манипулировать троллям, финансируемым Андреем Нэстасе и заключенным олигархом Вячеславом Платоном.
"Проверьте сами. Не дайте собой манипулировать балаболам молдавской политики. Достаточно открыть последний его пост и проверить профили — увидите, что все они фейковые, с очень небольшим числом друзей, без постов, без личных фотографий. Они оценивают только страницы TV8, Андрея Нэстасе и Вячеслава Платона, и, в лучшем случае, распространяют пропаганду канала, финансируемого нанашем Андрея Нэстасе", - отметил Андрей Оцел.
В то же время, блогер Денис Русу в сегодняшнем материале рассказал о тролле, которого защищает вице-председатель Партии Платформа ДА Инга Григориу.
"В молдавском сегменте интернета есть такой тролль Андрей Петру, который пользуется как фальшивым именем, так и фотографиями румынского артиста Кристи Нистора. Он занимается продвижением имиджа Партии ДА, особенно ее лидера Андрея Нэстасе, а также унижением всех тех, кто придерживается иной точки зрения. Более того, он призывает к межнациональной ненависти, насилию и агрессии. Это заметил не только я, но и третьи лица, которые, в свою очередь, включили Андрея Петру в группу на Фэйсбуке по выявлению фейковых профилей", - отмечает Денис Русу.
Он отметил, что для него было большим удивлением увидеть среди комментариев такие имена, как имя вице-председателя партии, которая защищает его и говорит, что он — человек дела, реальный человек, хотя он прячется за фальшивым профилем.
"Зовут вице-председателя Платформы ДА, защищающую тролля, Ингой Григориу. Скорее всего, она знает тех, кто стоит за фейковыми профилями", - отмечает блогер.
Наконец, Денис Русу разоблачает человека, который прячется под профилем Андрея Петру. Это некто Андрей Петикэ из Моловатэ Ноуэ (Приднестровье).
"Фотографию мне прислал друг Андрея Петикэ. Не исключаю, что он и другие люди работают троллями в компьютерном зале. К сожалению, он не захотел называть мне место, но могу предположить, что это в одном офисе с Jurnal TV", - заключает Денис Русу.
Блогер обратился к авторам кампании «Усынови тролля» Думитру Алайба и Владу Чобану.
"Они пообещали деньги тем, кто выявит троллей и предложит информацию о них. Думаю, информации достаточно, тем более, что я определил не только то, что профили фейковые, и имена тех, кто стоит за профилями, но и тех, кто им платит. А если есть какие-то сомнения, думаю, что вице-председатель Платформы ДА Инга Григориу может нам многое рассказать, потому что только она защищает вышеназванного тролля", - пришет Русу.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет отмечен высокой активностью. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Вас будут волновать вопросы материального характера. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md