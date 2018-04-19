Маша Распутина борется с сыном бывшего мужа за долю в московской квартире

Певица Маша Распутина вышла на тропу войны с сыном бывшего супруга Владимира Ермакова, который, скончавшись, оставил после себя четырехкомнатную квартиру в Москве. Пара часто оказывалась в центре скандалов начиная с 90-х, история осложнилась еще и тем, что общая дочь супругов, Лидия, оказалась в психбольнице.

Теперь же, после смерти Ермакова, на долю в квартире претендуют двое его детей — сын Алексей и, собственно, Лидия. Но, поскольку последняя психически больна, ее долю решила получить сама Распутина, пишет ren.tv

Сына Ермакова такой расклад не устроил: он указывает, что еще при разводе Маша Распутина получила "свою долю" — половину денег от продажи загородного коттеджа пары. Кроме этого, по его словам, у него есть расписка о том, что артистка задолжала отцу около 200 тысяч долларов.

Сама Распутина отказываться от борьбы за наследство не собирается, передает "КП". Она заявила, что лечение дочери Лидии требует немало затрат и продажа недвижимости поможет ей восполнить некоторые расходы.