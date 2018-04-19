Часы тишины: кабмин утвердил новое время, когда запрещены шумные ремонтные работы

Режим тишины в жилых домах будут соблюдать с шести вечера до восьми утра. Соответствующий регламент утвердило правительство. В основном граждане жалуются на шум, производимый ремонтными работами.

В полиции говорят, что жалобы на шум во время ремонта, самые распространённые.



"В многоэтажках опрашиваем соседей с верхних и нижних этажей. А если говорить о частных домах, то владельцев соседних домов. На наш участок в среднем приходится до семи жалоб на ремонтные работы", - рассказал сотрудник ИП Центр Лучиан Блага.



"Граждане возвращаются с работы после пяти вечера, у рабочих почти такой же график. Нужно соблюдать тишину и уважать других людей, таков закон", - заявил глава управления общественной безопасности ГИП Мариан Максиан.



Люди, которые будут продолжать работы в запрещённое законом время, будут наказаны штрафом до 1500 леев. В случае экономических агентов эти штрафные санкции достигают 4500 леев.



Документ отправили на рассмотрение в парламент.



