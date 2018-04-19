"Устал и решил отдохнуть": священник проиграл в казино полмиллиона евро

Священник из венецианского пригорода Местре проиграл в казино полмиллиона евро.

В октябре 2016 года дон Флавио Гоббо собрал чемоданы и покинул церковь. Он сказал своим прихожанам, что устал и желает отдохнуть.

Через некоторое время обнаружилось, что священник оставил своему бывшему приходу дыру на счетах размером в 500 тысяч евро.

Выяснилось, что Флавио был игроманом: проиграв все свои деньги, он начал тратить денежные средства из кассы прихода. Гоббо раскаялся в содеянном, пишет ren.tv

На прошлой неделе суд приговорил священника к двум годам условно и возмещению всей суммы ущерба.