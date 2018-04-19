Первые итоги совместного погранконтроля на КПП Кучурган-Первомайск

19 деклараций об импорте и экспорте подали на КПП Кучурган-Первомайск с начала действия там совместного пограничного контроля, введённого Украиной и Молдовой накануне.

Для предпринимателей из приднестровского региона предусмотрены определённые льготы. Они смогут ими воспользоваться при регистрации бизнеса в Кишинёве. Сделать это нужно в течение ближайших трёх месяцев.

Президент Украины Пётр Порошенко ратифицировал соглашение о введении совместного контроля на молдо-украинской границе на прошлой неделе. До сих пор совместный контроль ввели на шести из 17 таможенных пунктов на молдо-украинской границе.