Архитекторы спроектировали складной небоскреб, который помещается в коробку

Американский журнал eVolo подвел итоги конкурса архитектурных проектов небоскребов. Победителями стали польские инженеры Дамиан Граносик, Якуб Кулиса и Петр Паньчик, которые представили концепт складного здания. Оно умещается в коробку и может быть легко перевезено на другое место при помощи военных вертолетов.

Авторы идеи уверены, что складной небоскреб станет незаменимым помощником в зонах стихийных бедствий. Такое здание может оперативно предоставить кров множеству людей, пишет Dezeen.

Проект назвали Skyshelter.zip за его схожесть с zip-архивом, который занимает мало места, хранит много информации и может быть раскрыт в любое удобное время. Небоскреб действительно напоминает складной полотняный органайзер из ИКЕИ. В сложенном виде здание легко помещается в коробку размером с основание конструкции. Его можно быстро транспортировать в нужное место, а затем практически мгновенно раскрыть, надув гелием огромный шар на крыше.

При раскрытии тканевые панели, используемые для создания внешних и внутренних стен, быстро разворачиваются, а горизонтальные 3D-печатные пластины создают перекрытия здания и делят его на различные зоны. Полы и потолки держат стальные торсы, прикрепленные к шару на крыше. Благодаря сфере можно регулировать и высоту здания. Если добавить в шар больше гелия - конструкция будет выше, передает newsru.com.

В небоскребе-убежище есть просторный холл, комната для оказания медицинской помощи, спальни для ночевки пострадавших, блоки для хранения припасов и даже вертикальная ферма для выращивания овощей и фруктов. Инженеры также предложили обшить здание специальным наноматериалом, чтобы крошечные солнечные панели могли производить собственную чистую энергию в случае отключения электричества. В воздушном шаре на крыше будет специальная выемка для сбора и фильтрации дождевой воды.

По словам архитекторов, вертикальная высокая конструкция занимает в 30 раз меньше места на земле, чем аналогичный по площади спасательный штаб, который использует палатки и контейнеры для оказания первой помощи потерпевшим при бедствиях. Это сокращает время на уборку территорий после ураганов, наводнений или землетрясений и позволяет людям оставаться вблизи своих домов.

Здание так же легко складывается, поэтому после завершения спасательной операции его можно положить в коробку и увезти в другое место.