СМИ "посчитали" стоимость свадьбы принца Гарри

Общая стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл обойдется в почти 46 миллионов долларов. Такую цифру озвучили эксперты, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что большую часть денег, а именно 43 миллиона долларов, королевская семья выделит на безопасность. Охранять всех присутствующих будут профессиональные снайперы и полицейские под прикрытием, передает korrespondent.net.

Место проведения обойдется в 500 000 долларов. Еда - в 409 000 долларов, платье Меган Маркл, макияж и прическа - 445 000 долларов. Костюм жениха будет стоить 12 000 долларов.