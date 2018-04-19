Ученые доказали, что люди эволюционируют прямо сейчас

Исследователи обнаружили в ДНК человека признаки того, что эволюционные изменения происходят с нами прямо сейчас. Выяснилось, что самые сильные изменения затрагивают сердце и репродуктивную функцию.

Генетики из Квинслендского университета (Австралия) проанализировали данные ДНК от 126 545 человек в анонимной базе данных о здоровье в Великобритании. Изучив геномы людей разных поколений, исследователи обнаружили признаки отрицательного отбора (удаление вредных вариантов генов) по нескольким признакам.

Наиболее важные изменения были связаны с сердечно-сосудистой и репродуктивной функциями. Также заметно изменились размеры окружности талии, соотношение талии и бедер в целом и среднее артериальное давление. Кроме того, возраст женщин в период полового созревания, первых родов и менопаузы тоже показал заметные колебания.

Ученые говорят, что эволюционные изменения происходят часто, но далеко не все из них приживаются окончательно. Для эволюционного развития какой-то черты требуется около 1 млн лет, отмечает Моя планета.