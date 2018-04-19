Ричард Гир тайно женился

Голливудский актер Ричард Гир оформил отношения с 35-летней предпринимательницей из Испании Алехандрой Сильвой.

Как сообщает издание Hola!, свадьба состоялась в начале апреля 2018 года. Церемонию для близких и родственников 68-летний Гир и Сильва планируют провести 6 мая.

Роман у пары начался в 2014 году, передает korrespondent.net.

У Алехандры Сильвы есть пятилетний сын Альберт от первого мужа Говина Фридленда.

Ричард Гир был дважды женат. Его первая супруга – модель Синди Кроуфорд. Вторая – актриса Кэри Лоуэлл, от которой у актера есть 18-летний сын Гомер.