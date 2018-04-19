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Александр Лукашенко о Молдове: вы для нас не просто друзья, вы - наши надежные партнёры, наши люди
// фото: moldpres.md
16:06, 19 Apr 2018
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Премьер-министр Молдовы Павел Филип встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который находится в нашей стране с визитом.

"Хочу поблагодарить членов правительства Молдовы и всех должностных лиц, которые были приобщены к подготовке и проведению переговоров белорусской делегации в Молдове. Хочу сказать спасибо за продуктивную и эффективную работу. Очень хорошо, что договариваясь мы не забываем о том, что все договоренности должны выполняться", - сказал президент Беларуси Александр Лукашенко. 

Во время встречи чиновники обсудили самые разные вопросы, касающиеся сотрудничества двух государств, а также проекты, которые реализуются в настоящий момент и будут осуществлены в будущем.

"Беларусь является крупным импортером молдавской сельхозпродукции. Мы готовы развивать кооперационные проекты в этой сфере. Я только что сказал премьер-министру: если у вас есть желание перерабатывать в Беларусь свою продукцию и торговать на третьих рынках, то приезжаейте и мы вам окажем необходимую поддержку".

Также президент Беларуси рассказал о подготовке кадров для совместного производства техники.

"Самый важный гуманитарный проект, который мы хотим реализовать с вашим руководством – это проект подготовки специалистов для Молдовы. В течение нескольких месяцев мы подготовим в Минске специалистов в области инженерии, которые вернуться в Молодову уже мастерами и будут собирать автобусы и обучать этому других".

Вместе с тем, белорусский лидер заявил, что Молдова является надежным партнером для Беларуси и поделился приятными воспоминаниями о времени, проведенном в нашей стране в молодости.

"Я хочу, чтобы вы знали, что вы для нас не просто друзья, вы - наши надежные партнёры, наши люди. Я сказал Павлу: ты можешь ревновать меня к Молдове, потому что я люблю ее не меньше, чем ты сам. Это моя молодость, моя юность. Для меня Молдова – не чужая страна и пускай это эмоции, но тем не менее в политике они играют определённую роль. Поэтому вы можете на нас рассчитывать. Мы обязательно выполним те договоренности, которые определили сегодня", - добавил президент Беларуси Александр Лукашенко.




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