Во Франции на аукционе продали "ручку Путина"

Авторучка, якобы принадлежавшая Владимиру Путину, ушла с молотка на торгах аукционного дома Drouot во Франции, сообщает Le Parisien.

Ручка Parker с серебряным двуглавым орлом украшена 20 кристаллами Swarowski. Лот оценили в 50-80 тысяч евро, покупатель, имя которого неизвестно, купил его за 63 тысячи, пишет РИА Новости"Эта ручка — не произведение искусства, однако ее исключительная ценность определяется политикой", — приводит Le Parisien мнение эксперта в области рынка предметов искусства.

В июле прошлого года на аукционе Monaco Legend Auctions были проданы платиновые часы Patek Philippe с гарантийными документами на имя Владимира Путина. Покупатель заплатил за них более миллиона евро. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее заявил, что эти часы Путину никогда не принадлежали.

Представитель организатора аукциона пояснил, что часы когда-то планировали подарить Путину, однако этого так и не произошло. Шумиха вокруг этой ситуации возникла из-за ошибки журналистов, подчеркнул он.





