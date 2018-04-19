Трехлетняя девочка нашла в машине пистолет и случайно выстрелила в беременную маму

Врачи борются за жизнь беременной женщины после того, как её трёхлетняя дочь нашла в машине заряженный пистолет и случайно выстрелила в маму.

Пуля прошла через сиденье и попала в плечо Шаник Томас, когда они сидели в седане на автостоянке в штате Иллинойс.

По словам очевидцев, девушка кричала от боли. Другие свидетели произошедшего рассказали, что, истекая кровью, она вышла из автомобиля, чтобы позвать на помощь. Шаник находилась на шестой неделе беременности, пишет life.ru

Отец детей выбежал из магазина и не мог поверить в произошедшее. По версии полиции, мужчина спрятал пистолет в центральной консоли автомобиля. Сейчас он находится под арестом, и ему предъявлены обвинения в создании угрозы жизни.