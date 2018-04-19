Дом, в который влетел джип, взорвался за секунду до того, как вошёл коп. ВИДЕО

Полицейский из Техаса чудом не взлетел на воздух, когда подошёл к двери дома, наполненного газом. Офицер Трэвис Хизер прибыл на вызов в пригороде Форт-Уэрта после сообщения о ДТП, как вдруг произошёл взрыв, напоминающий огненный шар, сообщает New York Post.

Взрыв был такой силы, что Хизера отбросило на землю, а части дома упали прямо на капот его служебного автомобиля. В результате пострадали три человека, одного из них госпитализировали. Причиной взрыва стало то, что мужчина, у которого не было водительских прав, врезался в газопровод. Сам Хизер говорит, что его спасло от смерти чудо, пишет life.ru. "Это определённо какое-то божественное вмешательство, которое оттянуло момент взрыва и оттолкнуло меня от дома. В противном случае взрыв произошёл бы прямо перед моим лицом", рассказал Трэвис Хизер.

Комментарии

Другие новости