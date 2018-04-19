Из парламента Нигерии прямо во время заседания украли жезл для принятия решений

В парламенте Нигерии группа неизвестных прямо во время заседания похитила древний символ власти – церемониальный жезл, без которого законодательный орган не может принимать решения.

Отмечается, что трое вооруженных мужчин ворвались в сессионный зал, взяли жезл и покинули здание. Все произошло приблизительно за две минуты.

В провластной партии Нигерии инцидент назвали атакой на демократию и потребовали найти злоумышленников. Заседание верхней палаты парламента продолжилось лишь тогда, когда в зал принесли запасной символ - булаву.

Как сообщает УНИАН, подозревают, что организатором наглой акции мог стать сенатор, которого отстранили от исполнения обязанностей.





