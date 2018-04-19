В Исландии преступник сбежал из тюрьмы и улетел в Швецию одним рейсом с премьером страны

Утром 17 апреля заключенный Синдри Тор Стеффансон сбежал из тюрьмы Сон на юге Исландии, после чего он покинул страну, вылетев из Рейкьявика в Стокгольм.

Как сообщает Reuters со ссылкой на исландскую телекомпанию RUV, среди пассажиров того же рейса Icelandair была премьер-министр страны Катрин Якобсдоуттир, которая летела на встречу с премьер-министром Индии.



Пока не понятно, каким образом Стеффансону удалось попасть на борт самолета. Предполагается, что он прошел регистрацию под чужим именем. Поскольку Исландия подписала Шенгенское соглашение, пассажирам рейсов в другие страны ЕС не нужно проходить пограничный контроль. Он находился под стражей с февраля по подозрению в краже около 600 компьютеров, которые использовались для майнинга биткойнов, пишет УНИАН

Тогда было похищено оборудования на общую сумму $2 миллиона. Это самое крупное ограбление в истории Исландии. Всего по этому делу арестовали 11 человек. Как пишет Bloomberg, Стеффансон содержался в слабо охраняемой тюрьме Сон на юге Исландии, в 95 км от аэропорта Рейкьявика. Эта тюрьма не огорожена забором, заключенные могут свободно пользоваться телефоном и интернетом. Власти Исландии уже выдали международный ордер на арест Стеффансона и предупредили другие европейские страны о его побеге. Поймать беглеца пока не получилось.





