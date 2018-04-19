Компания Amazon запустила собственный браузер Internet. Об этом пишет The Verge.
Пока браузер доступен только для пользователей смартфонов на Android на территории Индии. При этом компания не объявляла официально о запуске нового продукта, при этом Internet доступен в Google Play с марта 2018 года.
Издание отмечает, что браузер похож на облегченные версии Facebook и YouTube Go. С его помощью можно сэкономить место в смартфоне, а также работать в приватном режиме. Неизвестно, появится ли Internet в других странах и для пользователей других платформ, пишет УНИАН
Описание в Google Play браузера свидетельствует, что он "частный", поскольку не требует дополнительных разрешений и не собирает личные данные, как это делают другие веб-браузеры. Это, в частности, указывает на то, что новый браузер станет конкурентом для других таких приложений, как Firefox, который блокирует трекер сайтов .
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ОВЕН
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РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
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КОЗЕРОГ
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md