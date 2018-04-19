Amazon начала тестировать свой новый "частный" браузер

Компания Amazon запустила собственный браузер Internet. Об этом пишет The Verge.

Пока браузер доступен только для пользователей смартфонов на Android на территории Индии. При этом компания не объявляла официально о запуске нового продукта, при этом Internet доступен в Google Play с марта 2018 года.



Издание отмечает, что браузер похож на облегченные версии Facebook и YouTube Go. С его помощью можно сэкономить место в смартфоне, а также работать в приватном режиме. Неизвестно, появится ли Internet в других странах и для пользователей других платформ, пишет УНИАН

Описание в Google Play браузера свидетельствует, что он "частный", поскольку не требует дополнительных разрешений и не собирает личные данные, как это делают другие веб-браузеры. Это, в частности, указывает на то, что новый браузер станет конкурентом для других таких приложений, как Firefox, который блокирует трекер сайтов .



