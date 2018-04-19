В Европе наступило "апрельское лето": в Германии и Нидерландах уже загорают

После затяжной зимы в Европе наступило апрельское лето, столбики термометров поднялись до аномальных для такого времени 28 градусов тепла.

В Германии и Нидерландах уже загорают: немцы такой температуры в это время не фиксировали последние лет десять. В некоторых регионах до конца недели синоптики обещают даже плюс 30, пишет УНИАН.

В Нидерландах сейчас уже начался пляжный сезон. Жара там гарантированно продержится до пятницы.