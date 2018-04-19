22-летняя британка Джордан Уорт приговорена к 7,5 годам тюрьмы по делу о домашнем насилии и "принудительном контроле". Это первый в истории страны приговор по такой статье в отношении женщины.
Уорт обвиняется в том, что в течение нескольких лет издевалась над своим возлюбленным, 22-летним Алексом Скилом. В интервью британским СМИ Скил рассказал, что в течение почти четырех лет был жертвой психологического и физического насилия со стороны своей девушки.
По словам молодого человека, Уорт наносила ему раны ножом, поливала его кипятком, запрещала спать с ней в одной постели и запрещала носить одежду, которая ей не нравилась. Кроме того, девушка запрещала своему возлюбленному контактировать с родственниками и друзьями, ломала его мобильные телефоны и контролировала его страницу в Facebook.
Алекс Скил рассказывает, что познакомился с Джордан, когда ему было 16 лет, оба они на тот момент учились в Бедфордском колледже. Она стала его первой девушкой, до этого у него не было серьезных отношений, сообщает УНИАН.
Как пишет газета Sun, Джордан Уорт росла в благополучной, любящей семье, хорошо училась в школе и в Университете Хартфордшира и хотела стать учителем. Девушка также занималась волонтерской работой в приютах для животных и собирала деньги на помощь детям в Африке. Ее отношения со Скилом выглядели идеальными, но на самом деле она устроила ему настоящий ад.
"Физическое насилие началось девять месяцев назад, а четыре года до этого продолжались моральные унижения", - рассказал Алекс в интервью изданию Daily Mail.
Ситуацию усугубляло то, что страдал гидроцефалией (водянкой головного мозга), что делало его еще более уязвимой жертвой насилия. Физическое насилие со стороны девушки начиналось с простых толканий и тычков, однако постепенно приняло угрожающие масштабы, признается пострадавший.
"У меня очень любящая семья, любящие родители, но она не давала мне говорить с ними. Она била меня и шпарила кипятком, ранила мне руки, утверждая, что я говорил со своей семьей, хотя я этого не делал", - рассказывает Алекс.
"Я помню, как однажды она ударила меня по голове штекером для ноутбука, у меня началось кровотечение, я сказал: "Пожалуйста, помоги мне". [...] Она сказала: "Иди и умри!" - говорит Алекс.
После этого девушка придумала новый вид мучений: она поливала его кипятком посреди ночи, когда он спал. Алекс сильно потерял в весе, его тело покрылось ушибами и ранами, однако он не решался рассказать кому-то о том, что происходит у него дома. Девушка запрещала ему посещать врачей. Насилие прекратилось только после того, как в июне прошлого года соседи Алекса и Джордан вызвали полицию, испугавшись громких криков, доносившихся из их дома.
Прибывшие на место медики диагностировали у молодого человека увечья на руке и ожоги второй и третьей степени. После этого Скил переехал к своим родителям в Бедфорде. По его словам, к тому моменту он похудел почти на 18 кг и весил около 44 кг. Он опасался, что его раны могли воспалиться, и это могло привести к ампутации.
"Мне сказали, что если бы я остался там дольше, я бы умер. Врачи и полицейские сошлись во мнении: мне оставалось прожить еще дней 10", - говорит Алекс.
В ходе процесса, который проходит в Королевском суде Лутона, судья заявил, что Уорт призналась, что применяла физическое насилие в отношении своего бывшего бойфренда, в том числе с использованием ножа и кипятка. Согласно решению суда, девушке запрещено контактировать с Алексом Скилом на бессрочный период.
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telegraph.md