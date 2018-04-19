Редкий выход королевы рок-н-ролла: 78-летняя Тина Тернер вызвала фурор на премьере мюзикла о своей судьбе

Тина Тернер прибыла в Лондон, чтобы посетить премьеру мюзикла «Тина» в театре Олдвич.

Театральную постановку о нелегком пути певицы Тины Тернер из американского Теннесси играют в Лондонском театре. За 2 часа актриса Адриен Уоррен показывает юность американки, тяжелые отношения с первым мужем и мировой славе, пишет УНИАН

На премьере 78-летняя Тина Тернер пошутила о том, что наконец нашла себе хорошую замену. Глядя на свежие кадры, кажется, что Тина Тернер будто ни на день не постарела. Легендарная певица появилась на мероприятии в классическом брючном костюме черного цвета, который подчеркнул ее стройность.



