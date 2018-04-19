Итоги встречи Павла Филипа и Александра Лукашенко

Беларусь поддержит Молдову в развитии отрасли молочного животноводства. В Новоаненском районе намерены построить современный комплекс по переработке молока. Обсудили проект глава кабмина и президент Беларуси.

"Перспективы строительства комплекса уже обсудили в правительстве, в министерстве сельского хозяйства. Я уверен, что этот проект станет успешным и послужит примером для всей отрасли", - сказал премьер-министр Павел Филип.



Еще одной темой переговоров стало совместное производство лекарств. Александр Лукашенко отметил, что расширять сотрудничество будут и и в других областях.



Начав официально, Павел Филип и Александр Лукашенко скоро перешли на дружеский тон.



"Наша дружба проверена временем и трудностями. Мы вместе прошли через сложные периоды. Беларусь в свое время широко открыла двери для молдавских товаров", - сказал премьер-министр Павел Филип.



По итогам встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере юстиции, здравоохранения, энергетики.



Договорились Кишинев и Минск о гарантиях медицинской помощи гражданам двух стран, о повышении квалификации врачей и наращивании производства альтернативного топлива.





