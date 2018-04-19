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Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель
// фото: REUTERS
18:17, 19 Apr 2018
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Национальное собрание народной власти Кубы утвердило Мигеля Диаса-Канеля главой Госсовета, он стал новым лидером страны.

Ранее Диас-Канель занимал пост первого заместителя председателя Госсовета. Голосование по его кандидатуре прошло накануне. Сегодня результаты объявили официально.

Диас-Канель получил 603 голоса из 604 возможных, или 99,83%. Первым заместителем председателя стал Сальвадор Вальдес Меса.

Во время выступления перед Национальным собранием Диас-Канель пообещал продолжить политический курс Кастро. По его словам, Коммунистическая партия Кубы — это "единственная гарантия" единства нации, передает РИА Новости.

Глава Государственного совета избирается во время сессии парламента. Национальная комиссия встречается с каждым депутатом, которые предлагают кандидатов в Госсовет. После этого комиссия публикует итоговый список кандидатов. Затем проходит тайное голосование депутатов и объявляются его результаты.

Глава Госсовета, который также становится главой Совета министров страны, считается руководителем кубинского государства. С 2008 года эту должность занимал Рауль Кастро, он оставил пост в апреле.






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