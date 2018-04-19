Молдова и Беларусь уже этим летом планируют наладить совместное производство автобусов. Договорились об этом члены кабминов двух стран на молдо-белоруском бизнес-форуме.
Стороны уверены - сотрудничество будет обоюдовыгодным. Молдова пополнит автопарк, Беларусь получит выход на новые рынки.
"Любое совместное предприятие оно должно ориентироваться примерно так. Половина здесь, половина продать. Мы здесь произвели, это продукт Молдовы. Молдова имеет свободную торговлю с целым рядом стран, без каких-то таможенных платежей", - сказал заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.
Из Беларуси на форум приехали представители 40 компаний. Здесь же подписали 16 контрактов на общую сумму 20 миллионов долларов.
"Это контракты в фармацевтической и агропромышленной отраслях. Есть договоренности об импорте тракторов и автобусов. Причем выполнять их начнут немедленно", - сказал глава Торгово-промышленной палаты Молдовы Сергей Харя.
Сопутствовала форуму выставка белорусских товаров. В центре внимания - техника.
"Оборудованы отвалом, поливомоечным оборудованием и пескоразбрасывающим. То есть эксплуатироваться могут как зимой - осыпать проезжую часть так далее, так и летом - для мойки дорог", - сказал замначальника управления продаж Степан Боровиков.
А это - продукция объединения мясомолочной промышленности - одного из крупнейших в Беларуси. Представили предприятия говорят, что с Молдовой сотрудничают давно.
"Например вот эта старка, это настойка на листьях яблони, сливы, груши и здесь пять процентов молдавского коньяка", - сказал замначальника управления продаж Степан Боровиков.
По итогам 17 года товарооборот между Молдовой и Беларусью составил 225 миллионов долларов, превысив показатель 2016- го на 10%. Сейчас в Молдове - 90 предприятий с белорусским капиталом.
"Мы высоко ценим стабильное развитие молдо-белорусских торговых отношений. Хочу отметить, что Республика Беларусь занимает 9 место среди стран партнёров с которыми Республика Молдова развивает экономические отношения", - сказал министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич.
Комментарии
- Первые итоги совместного погранконтроля на КПП Кучурган-Первомайск
- На покраску дорожной разметки мэрия выделила почти шесть миллионов леев
- Более 40 предпринимателей получат финансовую помощь по программе РАRЕ 1+1
- НАРЭ установило новые максимальные цены на бензин и дизтопливо
- Молдавское вино станет "почетным гостем" международной выставки в Швейцарии
- Молдова и Украина либерализуют воздушный и автотранспорт
- Рост промышленного производства в Молдове за два месяца превысил 4%
- Увеличилось число компаний, экспортирующих на европейский рынок
- За два месяца 2018 года экспорт молдавских товаров вырос на 40%
- На развитие родных сёл молдавсккая диаспора инвестировала более миллиона леев
- Найдена гитлеровская подлодка, пропавшая в мае 1945 года
- Коралловые рифы научились закрываться от солнца "облачными зонтиками"
- Набожный вор трижды перекрестился перед кражей в церкви
- Ученые создали специальную губку, которая очистит моря от нефти
- В Магнитогорске молодые люди прикурили от свечи и устроили танцы в храме
- Часы тишины: кабмин утвердил новое время, когда запрещены шумные ремонтные работы
- Трехлетняя девочка нашла в машине пистолет и случайно выстрелила в беременную маму
- "Устал и решил отдохнуть": священник проиграл в казино полмиллиона евро
- Судмедэксперты рассказали о необычном увлечении Савченко в СИЗО
- Дом, в который влетел джип, взорвался за секунду до того, как вошёл коп. ВИДЕО
- Кобзона срочно госпитализировали
- Потрясающее зрелище: цунами из облаков накрыло канадский город. ВИДЕО
- В Великобритании расследуют "необъяснимую" смерть двух человек
- Представители гражданского общества обеспокоены тратой в размере 1,8 миллиона леев на ковер из цветов
- Германские эксперты определили пятерку самых надежных машин старше 10 лет
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет отмечен высокой активностью. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Вас будут волновать вопросы материального характера. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возможны приятные приключения. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md