На молдо-белоруском бизнес-форуме подписали 16 контрактов на сумму в 20 млн долларов

Молдова и Беларусь уже этим летом планируют наладить совместное производство автобусов. Договорились об этом члены кабминов двух стран на молдо-белоруском бизнес-форуме.

Стороны уверены - сотрудничество будет обоюдовыгодным. Молдова пополнит автопарк, Беларусь получит выход на новые рынки.



"Любое совместное предприятие оно должно ориентироваться примерно так. Половина здесь, половина продать. Мы здесь произвели, это продукт Молдовы. Молдова имеет свободную торговлю с целым рядом стран, без каких-то таможенных платежей", - сказал заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.



Из Беларуси на форум приехали представители 40 компаний. Здесь же подписали 16 контрактов на общую сумму 20 миллионов долларов.



"Это контракты в фармацевтической и агропромышленной отраслях. Есть договоренности об импорте тракторов и автобусов. Причем выполнять их начнут немедленно", - сказал глава Торгово-промышленной палаты Молдовы Сергей Харя.



Сопутствовала форуму выставка белорусских товаров. В центре внимания - техника.



"Оборудованы отвалом, поливомоечным оборудованием и пескоразбрасывающим. То есть эксплуатироваться могут как зимой - осыпать проезжую часть так далее, так и летом - для мойки дорог", - сказал замначальника управления продаж Степан Боровиков.



А это - продукция объединения мясомолочной промышленности - одного из крупнейших в Беларуси. Представили предприятия говорят, что с Молдовой сотрудничают давно.



"Например вот эта старка, это настойка на листьях яблони, сливы, груши и здесь пять процентов молдавского коньяка", - сказал замначальника управления продаж Степан Боровиков.



По итогам 17 года товарооборот между Молдовой и Беларусью составил 225 миллионов долларов, превысив показатель 2016- го на 10%. Сейчас в Молдове - 90 предприятий с белорусским капиталом.



"Мы высоко ценим стабильное развитие молдо-белорусских торговых отношений. Хочу отметить, что Республика Беларусь занимает 9 место среди стран партнёров с которыми Республика Молдова развивает экономические отношения", - сказал министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич.



